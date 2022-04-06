2022/04/06 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الأربعاء، أن السلطات الجمركية في بلاده حجزت على 14 يختا في ورش بناء سفن، 12 منها في طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تحجز 14 يختا لأوليغارش روس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تحجز 14 يختا لأوليغارش روس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).