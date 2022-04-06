2022/04/06 | 12:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف العراقي للتجارة ينفي منح قرض خارج الضوابط والتعليمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/06 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة ينفي منح قرض خارج الضوابط والتعليمات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة ينفي منح قرض خارج الضوابط والتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).