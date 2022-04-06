2022/04/06 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الجهاز في عدد من المحافظات

وبعد استحصال الموافقات القضائية من

القاء القبض على (40) مبتزاً خلال الشهرين

الماضيين.

ونقل بيان للامن الوطني حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته انه قد جرى تدوين

أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على (40) متهماً بالابتزاز الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على (40) متهماً بالابتزاز الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).