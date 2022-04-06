لإضراره بالمال العام .. النزاهة : استقدام عضو مجلس نواب سابق

2022/04/06 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام

بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة

السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسیماً بأموال

أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.

بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أشار

إلى إصدار محكمة تحقيق الك

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