دراسة: هل من

2022/04/06 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت معدلات الاستشفاء في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، وسجّلت غالبية الولايات انخفاضًا على مستوى إصابة المجتمعات المحلية، وبدءًا من 25 مارس/آذار، تخلّت الولايات الـ50 عن الكمامات الواقية.

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