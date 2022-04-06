اليكتي: العراق يعيش انسدادا سياسيا غير مسبوق

2022/04/06 | 12:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور ، الأربعاء، القوى السياسية الى الخروج من حالة العناد السياسي ، مشيرة إلى أن الجميع يتحمل المسؤولية عما جرى وقد يجري.وقالت منصور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البلاد تعيش انسدادا سياسيا غير مسبوق لأن العناد والمغالبة باتا المتحكمين في المشهد السياسي”.وأضافت أن “الاتحاد […]

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