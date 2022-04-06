خام البصرة الثقيل يقفز أكثر من 7 دولارات للبرميل

2022/04/06 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 7 دولارات مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 7.30 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 7.40% ليصل الى 105.96 دولارات للبرميل الواحد.

فيما تباينت أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 113.06 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 7.06 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 106.91 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 3.58 دولارات للبرميل، وبلغ مزيج سهران الجزائري 109.43 دولارات بانخفاض بلغ 1.22 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 105.17 دولارات بانخفاض بلغ 0.82 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 107.71 دولارات بانخفاض بلغ 0.95 دولار.

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت اليوم نتيجة التخوف من شح الامدادات، مع سعي امريكا والاتحاد الاوربي الى فرض عقوبات جديدة على روسيا .

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