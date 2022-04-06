وزارة الثقافة تصدر بياناً بشأن الأعمال الدراميّة الرمضانيّة

2022/04/06 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الأعمال الدرامية الرمضانية، مؤكدة أهمية أن يلتزم صناع الدراما بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية من دون ابتذال أو تقليل من شأن أي مكون تحت أي ذريعة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تتابع باهتمام كبير ما يثار من جدل بشأن بعض الأعمال العراقية الدرامية التي تبث في شهر رمضان الكريم، وما تضمنته من مشاهد وموضوعات وآراء عدت مسيئة لفئات أو مكونات أو شخصيات من أبناء الشعب". وأكدت "قدسية حرية التعبير"، مشددة على "ضرورة احترام التقاليد الاجتماعية، والخصوصيات الدينية، واجب إنساني أكدته القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يحتم على القائمين على الدراما العراقية التعاطي بايجابية واحترام للعادات والطقوس والأعراف الاجتماعية والعشائرية التي يمارسها ابناء الشعب العراقي، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".ودعت الوزارة المؤسسات الإعلامية كافة إلى "الالتزام بلوائح وقواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ولضمان منع التحريض على العنف والكراهية، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الوطني، وعدم بث مواد تخالف التقاليد والآداب العامة"، مجددة التأكيد على "الأهمية الكبرى التي تؤديها الدراما بوصفها أداة مهمة من أدوات التعبير عن الواقع، وتسليط الضوء على المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية بغية إيجاد حلول عملية ضمن إطار درامي وفني مقبول".ولفتت الى "أهمية أن يلتزم صناع الدراما بالضوابط المهنية والأعراف الاجتماعية عند تناولهم القضايا المطروحة وهي ترحب بأي عمل يتناول القضايا العامة من دون ابتذال أو تقليل من شأن أي مكون تحت أي ذريعة"، موضحة انها "تتابع جميع الأعمال الدرامية التي تبث خلال شهر رمضان ورصدت عدة مخالفات لقواعد المهنة السامية".ودعت الوزارة "الفضائيات إلى فحص المواد قبل بثها وحذف كل ما يسيء إلى العادات والأعراف الاجتماعية المحترمة، وكل ما يمس كرامة الإنسان العراقي"، مشيرة الى ان "على القنوات الفضائية والجهات الإنتاجية للأعمال الدرامية ووسائل الإعلام ضرورة التعاطي بايجابية واحترام للشرائح الاجتماعية كافة والمناسك والطقوس التي يمارسها أبناء الشعب العراقي، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".

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