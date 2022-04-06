العراق يفتح باب استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر

2022/04/06 | 12:31 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل الأمن الغذائي، منها فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر".

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وأشار إلى "وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر يونيو/حزيران المقبل لدفع مستحقات الفلاحين"، منوهاً بأن "موقع "راقبني" مخصص لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي، قال خلال مارس الماضي، إن مخزون القمح لدى وزارة التجارة حاليا لا يغطي استهلاك أكثر من 3 أشهر.

وأضاف الوزير أن "هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

كما اتخذ العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب، إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامج بطاقات التموين المحلي على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.

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