الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بأحد الفنادق وسط كربلاء المقدسة

2022/04/06 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت فرق الدفاع المدني، في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، حريقا وسط مدينة كربلاء المقدسة.

وقال بيان مقتضب للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدفاع المدني اخمد حريقاً اندلع بأحد الفنادق وسط كربلاء المقدسة".

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