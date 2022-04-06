من هو النائب المستقدم من النزاهة؟ - عاجل

2022/04/06 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلكشف مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن هوية النائب المستقدم من قبل هيئة النزاهة الاتحادية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "النائب السابق الذي استقدمته هيأة النزاهة الاتحادية هو النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول السلطاني، الذي شغل فترة منصب محافظ لمحافظة بابل".

يذكر أن هيئة النزاهة كشفت في وقت سابق من اليوم، عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسیماً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب؛ وذلك على خلفيَّة عدم مُوافقته على الإعلان عن تأجيرعلوة المواشي العائدة ملكيَّتها لمُديريَّة بلديَّة الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام".

وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل".

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