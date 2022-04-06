2022/04/06 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة

عثمان الغانمي بتكثيف العمل لجميع

مفاصل الوزارة.

كما أوعز الغانمي بالاستمرار بخطة شهر

رمضان المبارك من قبل الفرق الميدانية

وتوزيع ثلاثة آلاف حصة إغاثية من

المساعدات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع ثلاثة آلاف حصة اغاثية على النازحين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع ثلاثة آلاف حصة اغاثية على النازحين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).