المنافذ تعلن ضبط حاوية لمواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

2022/04/06 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط حاوية لمواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معلومات دقيقة وردت لمقر الهيئة أفادت بوجود حاوية 40 قدماً محملة بمقطعات دجاج ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأضاف البيان أنه "تم على الفور تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وضبط الحاوية وإحالتها الى القضاء وفق محضر ضبط أصولي".

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