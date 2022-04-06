نائب: المحكمة الاتحادية ليست جهة افتاء وهذا ما يجب فعله بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

2022/04/06 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب محمد عنوز، اليوم الاربعاء، انه يجب تقديم سؤال للمحكمة الاتحادية بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية".

وقال عنوز في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية جهة افتاء ولا تصدر قرارات من ذاتها بل يجب توجيه استفسار لها بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف، ان "رئيس الجمهورية الحالي سيستمر بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد".

وتابع عنوز، ان "النواب المستقلين طرحوا مبادرة لأنهاء ازمة اختيار رئيس الجمهورية من خلال دعوة جميع الكتل السياسية للحضور الى البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس لحسم هذا الملف داخل قبة البرلمان ولكن الكتل لم تستجب لهذه المبادرة".

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