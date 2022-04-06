القبض على متهمة تتاجر بالفتيات في بغداد

2022/04/06 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

القت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها ببيع فتاة بالاشتراك مع متهمة أخرى، تم القبض عليها مسبقا"، مبينةً أنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر".

وأضافت أن "مفارز مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات ضمن مكاتبها في جانب الرصافة"، مشيرةً الى أنه "تم ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات".

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