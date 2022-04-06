الموت والأساطير والجنس في سينما بيير باولو بازوليني - جواد بشارة

2022/04/06 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الموت والأساطير والجنس في سينما بازولينيإعداد وتحرير وترجمة د.



جواد بشارةمقاومة الجسم في الصورة السينمائية.إن انبثاق "العالم الثالث" في التاريخ الغربي، خلال الستينيات مع النضال من أجل الاستقلال الأفريقي والعالم ثالثي وتحرر العالم الثالث من العولمة وظهور ظاهرة الضواحي الحضرية أو المدينية في البلدان الصناعية، يكشف فاحشة التطابق وعنف الديموقراطية.



السينما، التي تقدم طريقة مختلفة (يجب ابتك ......





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