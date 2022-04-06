القرآن محاولة لقراءة مغايرة 40 - ضياء الشكرجي

2022/04/06 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَإِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنوا قالوا آمَنّا وَإِذا خَلا بَعضُهُم إِلى بَعضٍ قالوا أَتُحَدِّثونَهُم بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيكُم لِيُحاجّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم أَفَلا تَعقِلونَ (76) أَوَلا يَعلَمونَ أَنَّ اللهَ يَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ (77)وحسب ما تروي هذه الآيات إن هؤلاء اليهود عندما كانوا يلتقون بالمسلمين، ويحدثهم هؤلاء بما جاء في القرآن، خاصة فيما له اتفاق مع الدين اليهودي، يؤيدون ......





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