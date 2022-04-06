حرب بلا نصر - إبراهيم ابراش

2022/04/06 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش صدر عام 1988 كتاب للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون تحت عنوان " «Victory Without War (نصر بلا حرب) وفيه يوضح كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحقق نصراً على أعدائها دون أن تخوض حرباً مباشرة معهم ، في حالة انتهاج وسيلتين : 1- "إطلاق حملة إعلامية مكثفة وضارية لتشويه سمعة الخصم وتأليب الرأي العام الأمريكي والعالمي ضده بهدف التأثير النفسي عليه من الداخل".2- "حشد أكبر قدر ممكن من الجيوش وا ......





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