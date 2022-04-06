تركيا تعلق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب الضباب

2022/04/06 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تعليق حركة عبور السفن من مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول، في كلا الاتجاهين، بسبب كثافة الضباب.وقالت المديرية العامة لأمن السواحل التركية، في بيان إن “حركة الملاحة تم تعليقها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف”.وأشارت إلى أن تعليق حركة عبور السفن في المضيق، بدأ تنفيذه اعتبارا […]

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