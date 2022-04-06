المنافذ: ضبط حاوية لمواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

2022/04/06 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط حاوية لمواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته “ايرث نيوز”، أن “معلومات دقيقة وردت لمقر الهيئة أفادت بوجود حاوية 40 قدماً محملة بمقطعات دجاج ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.وأضاف البيان أنه “تم على الفور […]

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