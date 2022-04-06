شاهد.. مدينة أوكرانية أخرى في حالة دمار بعد انسحاب القوات الروسية

2022/04/06 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة بوروديانكا بأوكرانيا، تركت ورائها مشاهد قاسية للموت والدمار.

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