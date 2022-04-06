حسب المركز في البطولة.. كم تبلغ القيمة النقدية لجوائز بطولة كأس العالم 2022 قطر؟

2022/04/06 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما ورد في تقرير FIFA السنوي 2020، بلغت القيمة النقدية لجوائز كأس العالم FIFA قطر 2022 إجمالي 440 مليون دولار أمريكي.

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