البرلمان الايراني يقر اتفاقية خدمات النقل الجوي مع العراق

2022/04/06 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أقر نواب مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني)، الأربعاء، مشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي المتبادلة بين ايران والعراق.وبحسب وكالة “فارس”، فقد صوت 164 نائبا في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم، لصالح الاتفاقية فيما عارضها 5 نواب وامتنع 6، ليتم بذلك اقرار الاتفاقية وبنودها التفصيلية.وبموجب الاتفاقية سيقوم العراق وايران، بتأسيس وتدشين خدمات جوية منتظمة ومتبادلة […]

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