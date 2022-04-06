2022/04/06 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- زيد غالبأكد مدرب فريق الطلبة انس مخلوف، أن مباراة فريقه أمام نفط البصرة ستكون صعبة وتتسم بالإثارة والندّيّة كونها تأتي بعد فترة توقف الدوري الممتاز. وقال مخلوف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنَّ" فترة توقف الدوري بسبب خوض منتخبنا الوطني التصفيات الآسيوية، جاءت لصالح بعض الفرق التي تمكنت من استغلالها بالشكل الأمثل إذ قاموا بترتيب أوراقهم بعد النتائج غير المرضية في المباريات السابقة".واضاف مخلوف، أنَّ" فريق الطلبة خرج بنتائج جيدة هذا الموسم واستعاد مركزه الطبيعي بين كبار الفرق المنافسة على لقب الدوري، والجهاز الفني عازم على استمرار هذة النتائج الجيدة والتمسك بوصافة الممتاز"، لافتاً الى أن" المباراة ستكون صعبة لأنها ستقام على ارض الخصم وبين جماهيره بالاضافة الى أن نفط البصرة يمتلك لاعبين جيدين ومتميزين".وتابع مخلوف، أن" المواجهة سوف تشهد ندية وحماسة لما لها من اهمية لدى الفريقين ونحن كجهاز فني لدينا ثقة بجميع اللاعبين في تحقيق الفوز والعودة الى العاصمة بالنقاط الثلاث ".من جانبه أكد المدرب المساعد لفريق الطلبة مهدي كاظم لـ(واع)، أن" الطلبة قدَّم مستوى رائعاً في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز من خلال تمسكه بوصافة الترتيب العام وعليه اصبحت المهمة أشد صعوبة من أجل الحفاظ على هذا المستوى والتمسك بمركزنا في سلَّم الترتيب"، مشيراً الى أن" الجهاز الفني أعدَّ الفريق بصورة جيدة والصفوف متكاملة ولا نعاني من اي نقص والوضع العام للفريق جيد وعلينا تقديم نتيجة تليق باسم الطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة يراهن على الوصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الطلبة يراهن على الوصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).