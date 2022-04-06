ارتفاع اسعار النفط مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات

2022/04/06 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 107.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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