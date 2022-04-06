بعد مذبحة بوتشا.. البابا فرانسيس يرفع علم أوكرانيا

2022/04/06 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البابا "بوحشية تزداد فظاعة" ترتكب في أوكرانيا و"تشمل مدنيين" أيضا في إشارة إلى "مجزرة بوتشا".

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