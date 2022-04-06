2022/04/06 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني فيصل ريكان اليوم الاربعاء، ان العراق ذاهب الى الفراغ الدستوري، فيما بين ان الانسداد السياسي وضع البرلمان امام خيارات صعبة منها التصويت على حل نفسه.وقال ريكان لوكالة “ايرث نيوز” انه “تنتهي اليوم المدة الثانية والبالغة ٣٠ يوما لانتخاب رئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور العراقي وكذلك اقرت بها المحكمة […]

ظهرت المقالة “احلاها مر”..



الانسداد السياسي يضع البرلمان امام خيارات صعبة وقانوني يقترح الحل الأمثل أولاً على ايرث نيوز.

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