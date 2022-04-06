2022/04/06 | 14:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر دلال في زاخو.. إبداع تاريخي وفني يصبح مركزاً لاهتمام حكومة إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BNjFJ9oNYkY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر دلال في زاخو.. إبداع تاريخي وفني يصبح مركزاً لاهتمام حكومة إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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