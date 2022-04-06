سلة العراق الزراعية تسجل منعطف خطير هو الاول في تأريخها.. أخطاء 19 سنة

2022/04/06 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الاربعاء، بان سلة العراق الزراعية سجلت منعطف خطير هو الاول في تاريخها.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى هي سلة العراق الزراعية منذ عقود بسبب غزارة ما تنتجه من محاصيل زراعية من خضر وفواكه بالاضافة الى الحبوب وباقي المنتوجات وهي تغطي اسواق عدة محافظات في ان واحد".

واضاف التميمي، ان "ديالى حرمت من 3 مواسم زراعية متتالية بسبب الجفاف"، لافتا الى ان "كل ما موجود في اسواقها هي محاصيل زراعية مستوردة وبنسبة وصلت الى 100% في منعطف خطير هو الاول في تاريخ المحافظة التي كانت تحقق اكتفاء ذاتي في انتاج المحاصيل في اصعب الاوقات".

واشار الى ان "الاخطاء المتراكمة بعد 2003 في معالجة مشاكل القطاع الزراعي وعدم دعمه بالاضافة الى ان الجفاف الذي جزء من اسبابه هدر المياه في السنوات الاخيرة قادت سلة العراق الزراعية الى وضع مؤلم للغاية لتصبح المحاصيل المستوردة مهيمنة وبنسبة 100%"، لافتا الى ان "من 10-15 الف فلاح عاطل عن العمل بالوقت الراهن".

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