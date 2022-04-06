عادات غذائية خاطئة عليك تجنبها مع الصيام

2022/04/06 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرتكب الصائمون خلال شهر رمضان عددا من الأخطاء المتصلة بالعادات الغذائية، الأمر الذي يسبب لهم مشكلات تؤثر على صحتهم.وعن الأخطاء الغذائية في شهر رمضان، حذر الدكتور طارق البليلي استشاري الباطنة والغدة الصماء والسكر والتغذية العلاجية من مجموعة من العادات التي يمارسها الصائمون خلال فترة الإفطار، قائلا: “البداية من السحور الذي يجب الابتعاد […]

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