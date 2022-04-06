وفد منظمة نداء جنيف السويسرية يزور العتبات المقدسة في كربلاء:المرجعية الدينية تؤدي دورا هاما ومحوريا في تحقيق السلام في العراق

2022/04/06 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من منظمة نداء جنيف السويسرية

العتبة الحسينية المقدسة صباح اليوم

الاربعاء والتقى بأمينها العام ’حيث

استعرض اللقاء اهم الخدمات التي تقدم

للشرائح المتعففة والفقيرة من ابناء

المجتمع العراقي من قبل

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