2022/04/06 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

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المصرف العراقي للتجارة ينفي منح قرض خارج الضوابط.وذكر المصرف في بيان ، (6 نيسان 2022)، انه “إشارةً الى ما تداولتهُ بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول كتاب صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزارء بمنح قرض خارج الضوابط والتعليمات، نود ان نوضح انه لم يردنا هكذا كتاب”.

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