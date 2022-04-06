2022/04/06 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، عن ثورة مرتقبة لتغيير واقع الكرة العراقية.وقال درجال خلال مؤتمر تقديم كأس العراق الجديد إن “اتحاد الكرة سيعقد لاحقا مؤتمراً موسعاً شاملاً لشرح تداعيات الإخفاق والخروج من التصفيات”.وأضاف “سنطرح كل برامجنا لبناء منتخباتنا من خلال لجنتنا الموسعة، كرة القدم في العراق تحتاج […]

ظهرت المقالة درجال يكشف عن “ثورة” مرتقبة لتغيير واقع الكرة العراقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يكشف عن “ثورة” مرتقبة لتغيير واقع الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يكشف عن “ثورة” مرتقبة لتغيير واقع الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).