التطبيع والتركيع في التجويع

2022/04/06 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الحقوقي علي الفارس || الناظر إلى الساحة العالمية عامة والعربية خاصة، والعراقية على وجه الخصوص ينتابه صُّداع من تشابك الخطوط وتخالف الاتجاهات حتى تشعر وكأنك في متاهة مظلمة لا نور فيها ولا خلاص من ظلمتها، وكأننا أمة كُتب عليها الشقاء بتسلط هؤلاء الأدعياء علينا، فصارت قوى الاستكبار العالمي أوصياء على بلادنا وكأننا يحكمنا […]

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