اكتشاف بيوت سكنية واثار تعود لعصر فجر السلالات في الديوانية

2022/04/06 | 14:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعثة ستعاود اكمال اعمالها في المواسم المقبلة وفق خطة علمية اعدت للتنقيب في تل فارة.

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