2022/04/06 | 14:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: sMr2d58-57I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السماوة.. جامعة المثنى تطلق مشروع تحويل الأفكار الطلابية الى مشاريع ناجحة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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