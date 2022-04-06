الكاظمي يصدر قرارات جديدة تخص جهوزية القوات الامنية

2022/04/06 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات تتعلق بجهوزية القوات الأمنية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي افتتح، اليوم، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة”، مبينا […]

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