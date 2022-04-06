بعد فيديو لاعتداء على امرأة أشعل غضب السعوديين.. السلطات تتحرك

2022/04/06 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يترصد لامرأة أمام أحد المحال التجارية والاعتداء عليها محاولًا سرقة حقيبتها.

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