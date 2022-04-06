الحكم بالسجن 7 سنوات على مدير المشاريع في نينوى

2022/04/06 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن سبعة سنوات على مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى لتسببه بالضرر للجهة التي يعمل فيها.

وذكر اعلام القضاء في بيان أن المتهم الهارب يعمل عضوا في اللجنة الرئيسية للإغاثة ولجان استلام إعمال إنشاء المخيمات اذ استلم مع بقية الأعضاء مبلغ قدره خمسة مليارات دينار عراقي خصصت لبناء البنى التحتية لتلك المخيمات رافقتها مخالفات في عملية صرف المبلغ.

وأضاف البيان، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرارها بالحكم على المتهم الهارب وذلك بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات استنادا لإحكام قانون العقوبات المعدل.

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