البنك الدولي يحذر من آثار 3 صدمات اقتصادية كبيرة على دول آسيا

2022/04/06 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك الدولي أن بعض البلدان في آسيا قد تضطر إلى التعامل مع 3 صدمات اقتصادية كبرى خلال العام الجاري وهي: الحرب في أوكرانيا، التباطؤ الحاد في الصين، ورفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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