مصمم كأس العراق: النسخة التي كشفنا عنها ليست النهائية

2022/04/06 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصمم كأس العراق النحات أحمد البحراني، أن النسخة التي أعلن عنها اتحاد الكرة ليست نهائية.وقال البحراني لـ”ايرث نيوز” إن “تصميم كأس العراق استغرق وقتاً طويلاً من حيث الفكرة والتنفيذ، والنسخة التي أعلن عنها ليست نهائية، لون الكأس ليس أسوداً”.وبين أن “الكأس ظهر بشكل مائل كونه مستوحى من جذع الشجرة، لذلك […]

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