شاب يقتل فتاة وينتحر بعدها في البصرة

2022/04/06 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء بانتخار شاب بعد ان قتل فتاة في محافضة البصرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “شاباً أقدم على قتل فتاة وبعدها قام بالانتحار بإسلوب اطلاق النار على نفسه في محافظة البصرة”.وأضاف المصدر أن “المعلومات تشير الى ان اسباب الحادث هي نتيجة رفض ذوي الفتاة تزويجها من الجاني […]

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