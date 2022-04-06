القبض على 4 مخمورين بالجرم المشهود في ميسان

2022/04/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكن قسم شرطة البلدة مركز شرطة العروبة، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 4 مخمورين بالجرم المشهود صباح هذا اليوم في منطقة العروبة مركز محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات من قبل غرفة العمليات حول وجود اشخاص يقومون باحتساء الخمر وازعاج المواطنين المارة بالقرب من جسر الكرامة غير مراعين ايام شهر رمضان الفضيل تشكلت وعلى الفور قوة من قبل مركز العروبة بامرة ضابط المركز وتم تطويق المكان المذكور اعلاه والقاء القبض على المتهمين والبالغ عددهم 4 بالجرم المشهود".

واضافت انه "تمت احالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق المادة 386 ق ع".

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