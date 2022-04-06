الإطار التنسيقي يكشف مستجدات ملف تشكيل الحكومة: ستحسم خلال أيام - عاجل

2022/04/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية ، اليوم الاربعاء ، استمرار الحوارات والمفاوضات مع الكتل والاحزاب من اجل انهاء الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي لـ (بغداد اليوم)، ان " الاطار التنسيقي منذ ايام وحتى هذه اللحظة مستمر في الحوارات والمفاوضات مع كافة القوى السياسية بهدف انهاء الانسداد السياسي لغرض الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ".

وبين، ان " الاطار التنسيقي أوصل مبادرته لكل الأطراف السياسية وهناك بوادر ايجابية من بعض الاطراف بشان المبادرة وترحيب فيها، ولهذا هناك أمل لحل الازمة في الايام المقبلة وفق لمبادرة الاطار التنسيقي الشيعي ".

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