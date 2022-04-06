الأعرجي يؤكد أهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن

2022/04/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاربعاء، أهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".واضاف ان "مستشار الامن القومي استعرض مع السفير الأمريكي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية،على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن على الصعد كافة".وبحسب البيان، أكد الأعرجي على "اهمية استثمار الهدنة الأممية في اليمن وإيجاد فرص التفاهم بين الأطراف اليمنية".زلفت البيان الى ان "اللقاء شهد بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وسبل دعم العراق في مجال تأهيل بعض مراكز الاحتجاز".

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