2022/04/06 | 15:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة قضاء الموظفين تقرر إعادة حكيم عبد الزهرة إلى منصبة في أمانة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/06 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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