أغلى عملية

2022/04/06 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض قميص منتخب الأرجنتين، الذي ارتداه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنكلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986، في المزاد في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز"، الأربعاء.

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