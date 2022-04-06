الاتحاد: البارزاني باع النفط إلى تركيا لـمدة 50 عاما

2022/04/06 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني

كاروان انور، الاربعاء، الحزب

الديمقراطي الكردستاني بابرام عقود

نفطية مخفضة السعر مع تركيا لمدة 50

عاما، مبينا ان تلك العقود لم يطلع

عليها سوى 5 افراد من العائلة الحا

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