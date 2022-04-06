ودائع العراقيين وصلت لـ50 مليار دولار.. البنك المركزي اللبناني يوضح تفاصيل

2022/04/06 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات نائب رئيس الحكومة

اللبنانية سعادة الشامي، الكثير من

البلبلة والقلق بين العراقيين الذين

لديهم ودائع مقدرة بعشرات مليارات

الدولارات في البنوك اللبنانية، لكن

متحدثا باسم البنك المركزي في لب

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