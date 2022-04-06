إليك لماذا يمكن أن يؤثر التخطيط للمدينة بشكل كبير على وزنك!

2022/04/06 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بينما تنظر المجالس والحكومة المركزية في الشكل الذي ستبدو عليه مدن المستقبل، تم تطوير أداة جديدة لرسم خريطة لكيفية تأثير السمات المختلفة للمكان الذي نعيش فيه على الصحة العامة.ويقسم مؤشر الموقع الصحي (HLI) العناصر الصحية وغير الصحية في المدن في جميع أنحاء نيوزيلندا.ويقدم دروسا مهمة حول كيفية تخطيط مدننا وتعديلها لزيادة […]

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